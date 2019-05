Nürnberg vor 1 Stunde

Zeugen nach möglichem Sexualdelikt gesucht

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (26.05.2019) soll es an einer U-Bahnhaltestelle in der Nürnberger Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.