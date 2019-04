Fürth vor 1 Stunde

Zeugen nach Einbruch in Schulgebäude gesucht

Fürth (ots) - Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag (26./27.04.2019) in ein Schulgebäude in der Fürther Südstadt ein und richteten hohen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.