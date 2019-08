Zahlreiche Einbrüche in Nürnberg und Fürth geklärt

Der Beschuldigte soll im Zeitraum zwischen Mai und Juli 2019 entlang der Fürther Straße in Nürnberg und der Nürnberger Straße in Fürth die Einbrüche begangen haben. Dabei hatte er es vorwiegend auf Apotheken, aber auch auf Gaststätten und Imbisse abgesehen. Vorhandene Spuren, die am Tatort gesichert wurden, erhärteten den Tatverdacht gegen ihn. Deshalb erwirkte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl gegen den 37-Jährigen.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich derzeit auf ca. 4.000 Euro, der Entwendungsschaden ist mit ca. 2.600 Euro angegeben.

Die Kripo Nürnberg prüft zurzeit, ob der Untersuchungshäftling für gleichgelagerte Einbrüche in Frage kommt. Deshalb dauern die Ermittlungen noch an.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell