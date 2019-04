Zahlreiche Autofahrer waren zu schnell

Aufgrund zahlreicher Beschwerden führte die Nürnberger Verkehrspolizei am Freitagabend (12.04.2019) eine Geschwindigkeitsmessung in der Spitzwegstraße in Nürnberg-Worzeldorf durch. Hierbei passierten im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr 739 Fahrzeuge die Messstelle. Davon überschritten 195 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h.

Aus diesem Grund erhalten 164 Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld, 27 Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldbescheid rechnen und vier Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 122 km/h gemessen. Diesen erwartet eine Geldbuße in Höhe von 440 Euro, zwei Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

