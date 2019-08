Schwabach vor 1 Stunde

Wohnungseinbrüche in Rohr - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Schwabach (ots) - In der Gemeinde Rohr (Lkrs. Roth) ereigneten sich in der Nacht zum Montag (05.08.2019) bzw. in den frühen Morgenstunden zwei Wohnungseinbrüche. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.