Wohnungseinbruch durch DNS-Spur vor Aufklärung

Im Zeitraum zwischen dem 03.03.2019 und 05.03.2019 brach ein damals unbekannter Täter in eine Wohnung am Wöhrder See ein und entwendete Bargeld in Höhe von mehr als 2.000 Euro.

Anhand einer am Tatort gesicherten DNS-Spur gelang es nun, den Tatverdächtigen zu ermitteln. Er, der zurzeit wegen anderer Delikte in Untersuchungshaft sitzt, macht zum Sachverhalt noch keine Angaben.

Gegen ihn ermittelt die Kripo Nürnberg wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Bert Rauenbusch

