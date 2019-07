Bad Windsheim vor 1 Stunde

Wohnhausbrand im Stadtgebiet

Bad Windsheim (ots) - Am Sonntagabend (28.07.2019) brach in einem Wohnhaus in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim) Feuer aus. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.