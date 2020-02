Weißenburg vor 29 Minuten

Weißenburg: Zeugensuche nach Einbruch in Weißenburg

Weißenburg (ots) - Am Freitagabend (31.01.2020) drang ein unbekannter Täter in ein Reihenhaus im Osten Weißenburgs ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für diesen Einbruch. Der Täter gelangte in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr durch Aufhebeln mehrerer Türen im Erdgeschoss in das Haus in der Egerlandstraße. In dem Anwesen wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Als die Hauseigentümer nach Hause kamen, flüchtete der Täter über die Terrassentür.