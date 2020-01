Weißenburg vor 49 Minuten

Weißenburg: Brand in Schreinerei

Weißenburg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (30.01.2020) ereignete sich ein Brand in einer Schreinerei in Höttingen (Lkrs. Weißenburg - Gunzenhausen). Zwei Mitarbeiter erlitten Rauchgasintoxikationen.