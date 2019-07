"Wahrsagerin" des Betruges überführt

Am Nachmittag des 20. März sprach die 43-jährige Osteuropäerin die spätere Geschädigte in der Kaiserstraße an. Durch geschickte Gesprächsführung weckte sie das Interesse ihrer Kundin und machte ihr weis, dass über ihrer Familie ein Fluch liege. Am Ende nahm sie gegen die Bezahlung eines Geldbetrages den Fluch von ihr und verschwand.

Das Verhalten der vermeintlichen Wahrsagerin kam der Geschädigten dann doch merkwürdig vor, weshalb sie Anzeige erstattete. Trotzdem war aber das Geld weg und wird es wohl auch bleiben, denn die Beschuldigte ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Auf ihre Spur kamen die Ermittler anhand einer ausgezeichneten Personenbeschreibung der "Verfluchten", so dass nach der 43-Jährigen intensiv gefahndet wird.

Bert Rauenbusch / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell