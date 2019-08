Stein vor 25 Minuten

Vom Tankbetrug in die Justizvollzugsanstalt

Stein (ots) - Am Sonntagabend (11.08.2019) hatte ein Tankbetrug in Oberasbach (Lkrs. Fürth) eine Reihe von Strafanzeigen zur Folge. Ein Mann wurde zudem in die Justizvollzugsanstalt überstellt.