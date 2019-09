Nürnberg vor 1 Stunde

Vier Verletzte nach Streitigkeit - Haftantrag gestellt

Nürnberg (ots) - Wie mit Meldung 1360 vom 29.09.2019 berichtet, kam es am frühen Morgen des 29.09.2019 zu einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Fürther Straße, bei der vier Personen zum Teil erheblich verletzt wurden. Die Mordkommission Nürnberg ermittelt derzeit wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.