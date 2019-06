Höchstadt an der Aisch vor 2 Stunden

Verunfallter Storch sorgte für Polizeieinsatz

Höchstadt an der Aisch (ots) - Am Mittwochabend (19.06.2019) verunfallte ein Storch auf seinem Flug über Höchstadt an der Aisch (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Er löste dadurch einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus.