Nürnberg vor 1 Stunde

Versuchter Einbruch scheint geklärt

Nürnberg (ots) - Der versuchte Einbruch in ein An- und Verkaufsgeschäft in der Nürnberger Südstadt scheint geklärt. Anhand einer Tatortspur konnten Nürnberger Kriminalbeamte einen 47-jährigen Osteuropäer als dringend Tatverdächtigen ermitteln.