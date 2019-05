Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Der Eigentümer entdeckte entsprechende Spuren an seiner Haustür und verständigte die Polizeiinspektion Roth. Dem Täter gelang es letztlich nicht, in das Gebäude in der Breite Straße einzudringen. Er verursachte jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Beamten nahmen den Einbruchsversuch auf.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 entgegen. Im Fortgang übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach den Fall.

Michael Hetzner / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell