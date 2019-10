Nürnberg vor 3 Stunden

Versammlungsgeschehen "Fridays for Future" am Freitag, 18.10.2019 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Am Freitag (18.10.2019) findet die Versammlung "Fridays for Future" im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr in der Nürnberger Innenstadt statt. Hierbei kommt es zu temporären Verkehrsbehinderungen.