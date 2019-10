Nürnberg 11.10.2019

Versammlungsgeschehen am 10.10.2019 in der Nürnberger Innenstadt

Nürnberg (ots) - Vor dem Hintergrund der politischen Geschehnisse in der Türkei und Syrien kam es am Donnerstag (10.10.2019) im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 19:45 Uhr zu einer Versammlung mit Aufzug in der Nürnberger Innenstadt.