Verkehrsunfall mit Dienstfahrzeug

Die Streife war gegen 15:15 Uhr mit Blaulicht in der Guntherstraße entgegen der Einbahnstraße unterwegs, als es an der Kreuzung mit der Nornenstraße zur Kollision mit einem Mercedes kam. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Streife war zu einer Gebäudebrandmeldung in der Guntherstraße unterwegs.

Die Nürnberger Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell