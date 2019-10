Verkehrspolizei sucht Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen in Fürth

Der erste Unfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr im Stadtteil Poppenreuth. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug in der Dieselstraße. An der Einmündung zur Alten Reutstraße bog er nach links ab.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin, die die vorfahrtsberechtigte Alte Reutstraße in Richtung Gründlacher Straße befuhr. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei möglicherweise. Auf Nachfrage lehnte sie eine medizinische Untersuchung jedoch ab und entfernte sich anschließend unerkannt.

Bei der Fahrradfahrerin soll es sich um eine ca. 20-jährige Frau gehandelt haben. Sie wird als kräftig beschrieben und soll mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 23:15 Uhr in der Würzburger Straße. Ein 36-jähriger Renaultfahrer befuhr mit seinem Clio die Würzburger Straße in stadteinwärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Cadolzburger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem Seat Leon, der von einer 31-Jährigen gefahren wurde. Sie wurde durch den Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Verkehrsteilnehmer geben an, bei Grünlicht gefahren zu sein.

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Fürth war in beiden Fällen mit der Unfallaufnahme betraut. Zeugen, insbesondere die noch unbekannte Radfahrerin, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 973997-0 zu melden.

