Fürth vor 1 Stunde

Verfolgungsfahrt in Fürth - Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Am vergangen Freitag (13.09.2019) flüchtete der Fahrer eines Pkw vor einer Streife der Polizei. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 15:10 Uhr sollte ein optisch auffälliger roter VW Golf (mit Camouflage-/Tarn-Muster) in der Kapellenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete das Anhaltesignal, gab Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Über den Gehweg flüchtete er in die Heiligenstraße und bog dann nach rechts in die Angerstraße ein. An der Kreuzung Heiligenstraße / Angerstraße passierte er mit erhöhter Geschwindigkeit eine Engstelle, die aufgrund von Absperrmaßnahmen im Rahmen des Grafflmarktes errichtet worden war. Passanten waren genötigt, zur Seite zu springen. In der Angerstraße stoppte der Fahrer seinen Pkw und konnte durch die Beamten festgenommen und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 30-jährigen Mann, der nach bisherigem Erkenntnisstand keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der Pkw des Beschuldigten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Im Rahmen der Flucht wurde nach bislang vorliegenden Erkenntnissen niemand verletzt. Ebenso entstand kein Sachschaden. Die Polizei leitete gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren ein. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Verkehrsteilnehmer, die ca. zwischen 15:10 Uhr und 15:15 Uhr auf der beschriebenen Fahrtstrecke behindert, gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911/75905-0 in Verbindung zu setzen.