Verfolgungsfahrt in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots) - Am heutigen Vormittag (28.08.2019) kam es in Erlangen zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Pkw und mehreren Streifen der Polizei. Am Ende seiner Flucht fuhr der Fahrer frontal gegen einen Baum.