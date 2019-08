Ansbach vor 1 Stunde

Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts - Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Ansbach (ots) - Wie bereits am 23.07.2019 durch die Polizeiinspektion Ansbach berichtet, ereignete sich am späten Samstagabend (20.07.2019) eine massiv geführte körperliche Auseinandersetzung in Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet um Zeugenhinweise.