Roth vor 3 Stunden

Unfall im Skatepark - Schwerverletzter Radfahrer verstorben

Roth (ots) - Wie mit Meldung 1395 berichtet, ist am Sonntag vor einer Woche (06.10.2019) ein Radfahrer in einem Skatepark im Gemeindegebiet von Georgensgmünd (Lkrs. Roth) verunglückt. Der 56-Jährige hatte mit seinem E-Bike eine der dort aufgestellten Rampen befahren und war dabei gestürzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Dort erlag der Verunglückte am gestrigen Tag (13.10.2019) seinen Verletzungen.