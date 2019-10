Unfall im Skatepark - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Der Mann war gegen 15:00 Uhr mit einem E-Bike in der Anlage Am Sandwerk unterwegs. Beim Befahren einer Rampe verlor der 56-Jährige die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Er zog sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Untersuchungen zum Unfall werden von der Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

