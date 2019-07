Bad Windsheim vor 57 Minuten

Unbekannte Substanz löste Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Bad Windsheim (ots) - Eine am frühen Samstagnachmittag (20.07.2019) aufgefundene Substanz löste einen Einsatz für Polizei und Feuerwehr in Illesheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) aus. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.