Nürnberg vor 40 Minuten

Überfälle auf Frauen - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - Nach Überfällen auf zwei Frauen in den Stadtteilen Gibitzenhof und Werderau in der Nacht von Montag (01.07.2019) auf Dienstag (02.07.2019) gelang es der Nürnberger Polizei einen raschen Fahndungserfolg zu erzielen. Ein dringend Verdächtiger, dem zwischenzeitlich mehrere zurückliegende Überfälle zur Last gelegt werden, (31) konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden.