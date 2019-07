Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin scheint geklärt

Am Mittag des 27.04.2019 klingelte das Pärchen gegen 12:45 Uhr an der Wohnungstür der Frau in der Leibnizstraße. Unter einem Vorwand überredeten die beiden die Bewohnerin dazu, sie herein zu lassen. In der Wohnung lenkte der männliche Täter die Bewohnerin ab, während die weibliche Täterin sich in der Wohnung umsah. Nach dem Besuch stellte die Geschädigte fest, dass die Wohnung durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet worden war.

Ein Zeugenhinweis führte die Kriminalpolizei Fürth nun zu zwei Tatverdächtigen, einer 23-jährigen Frau und einen 24-jährigen Mann. Diese bestreiten jedoch die Vorwürfe. Wegen des Verdachts des Diebstahls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden eingeleitet.

