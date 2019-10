Trickdieb erbeutete beim Geldwechsel mehrere hundert Euro - Die Polizei warnt und bittet um Zeugenhinweise

Der bislang unbekannte Täter sprach gegen 14:00 Uhr einen 61-jährigen Mann auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Trierer Straße an. Unter dem Vorwand, sich eine 2-Euro-Münze wechseln lassen zu wollen, griff der Trickdieb geschickt in die Geldbörse seines Opfers und entwendete zunächst unbemerkt mehrere hundert Euro Bargeld. Als der 61-Jährige kurz darauf das Fehlen des Geldes bemerkte, war der Unbekannte bereits verschwunden.

Täterbeschreibung:

Ca. 55 Jahre alt, ca. 165 cm groß, bekleidet mit grauer Jacke.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können oder entsprechende Tathandlungen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Unabhängig von diesem Fall hat die mittelfränkische Polizei wiederholt Trickdiebstähle mit gleichartiger Begehungsweise registriert. Die Täter treten oftmals auf öffentlichen Parkplätzen (z.B. vor Supermärkten) auf. Dort sprechen sie meist gezielt ältere Menschen an, um sich kleine Geldbeträge wechseln zu lassen. Während sie ihre Opfer in ein Gespräch verwickeln, gelingt es ihnen immer wieder, selbst in deren Geldbörse zu greifen und unbemerkt große Bargeldbeträge zu entwenden.

Die Polizei rät daher zu erhöhter Vorsicht, wenn Sie an entsprechenden Örtlichkeiten darum gebeten werden, Kleingeld zu wechseln und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Geldbörse greifen!

- Machen Sie auf sich aufmerksam und rufen Sie um Hilfe, wenn Sie von Personen bedrängt werden.

- Rufen Sie die Polizei, wenn Sie feststellen, dass verdächtige Personen wiederholt Passanten ansprechen und um das Wechseln von Kleingeld bitten.

