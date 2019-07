Stein vor 1 Stunde

Tragisches Ereignis in Freizeitbad

Stein (ots) - Am Sonntagnachmittag (30.06.2019) kam es in einem Freizeitbad in Stein (Landkreis Fürth) zu einer Tragödie, bei der zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt.