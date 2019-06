Rothenburg ob der Tauber vor 16 Stunden

Tragischer häuslicher Unfall

Rothenburg ob der Tauber (ots) - In den frühen Mittwochmorgenstunden (05.06.2019) ereignete sich ein tragischer Unfall in einer Wohnung in Rothenburg ob der Tauber (Lkrs. Ansbach). Ein 62-jähriger Mann wurde tödlich verletzt.