Lauf an der Pegnitz vor 53 Minuten

Tote Person im Wald aufgefunden - Zeugen gesucht

Lauf an der Pegnitz (ots) - Heute Morgen (14.07.19) wurde eine tote Person in einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.