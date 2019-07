Lauf an der Pegnitz vor 39 Minuten

Tote Person im Wald aufgefunden - Tatverdächtige festgenommen - Einladung zur Pressekonferenz

Lauf an der Pegnitz (ots) - Wie mit Meldung 953 vom 14.07.19 berichtet, wurde von einem Pilzsammler in einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) eine tote Person aufgefunden. Der Mann wies Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen.