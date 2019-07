Lauf an der Pegnitz vor 1 Stunde

Tötungsdelikt in Lauf an der Pegnitz - Zwei Tatverdächtige festgenommen - gemeinsame Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth

Lauf an der Pegnitz (ots) - Am Sonntag (14.07.2019) wurde um 07:30 Uhr von einem Pilzsammler ein Toter in einem Waldstück bei Lauf an der Pegnitz aufgefunden, der Verletzungen aufwies, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuteten. Durch die Sonderkommission "Pilz" konnten noch am selben Tag zwei Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden.