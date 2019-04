Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Schwarzenbruck

Gegen 10:35 Uhr fuhr der 80-Jährige mit seinem Opel in Fahrtrichtung Feucht. Auf Höhe der Abzweigung Mimberg geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal gegen einen Richtung Neumarkt in der Oberpfalz fahrenden Lkw. Der 80-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen eines Notarztes noch an der Unfallstelle verstarb. Der 39-jährige Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache angefordert. Die B 8 ist derzeit (Stand: 14:30 Uhr) in beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

