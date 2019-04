Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 6

Kurz nach 16:00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Audi A4 die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Aus noch nicht geklärter Ursache kam das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Neuendettelsau und Schwabach-West nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in das angrenzende Waldgebiet. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Auf der Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Ansbach) kam es gegen 17:00 Uhr auf Höhe der Unfallstelle zu einem weiteren schweren Auffahrunfall zwischen einem VW Golf Variant und einem Audi A6. Glücklicherweise wurde hierbei ein Mann lediglich leicht verletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

In beide Fahrtrichtungen war die Autobahn zunchst komplett gesperrt. Derzeit (Stand 19:15 Uhr) wird der Verkehr einspurig an den Unfallstellen vorbeigeleitet. Es kommt weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg werden bis auf unbestimmte Zeit andauern, da zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs mehrere Bäume gefällt werden müssen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwalt wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell