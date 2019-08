Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8 - Zeugenaufruf

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt der 52-jährige Fahrer eines Autotransporters mit Anhänger, womöglich aufgrund einer Panne, am rechten Fahrstreifen der B 8 kurz nach der Auffahrt Langenzenn-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg. Offenbar stieg der Fahrer des Gespanns aus, um die Panne zu beheben.

Aus noch nicht geklärter Ursache kollidierte gegen 15:50 Uhr der 32-jährige Fahrer eines Mercedes mit dem Heck des Anhängers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 52-jährige Fahrer des Autotransporters erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 32-jährige Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Bundesstraße 8 war in Fahrtrichtung Nürnberg, für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten, bis 18:45 Uhr komplett gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth bittet Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet, oder den Autotransporter vor dem Unfall auf dem rechten Fahrstreifen stehend wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell