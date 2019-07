Tödlicher Unfall in landwirtschaftlichem Betrieb

Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 26-Jährige gegen 16:45 Uhr in einem Heulager mit Arbeiten beschäftigt. Hierbei lief er über einen Übergang, welcher sich in einer Höhe von circa 3,5 Metern befindet. Aus nicht geklärter Ursache stürzte der Mann von dem Übergang in die Tiefe. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb.

Die Eltern des 26-Jährigen erlitten einen Schock und wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

