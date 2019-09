Schwabach vor 1 Stunde

Tödlicher Ausgang einer Schlägerei - schneller Fahndungserfolg der Kripo Schwabach

Schwabach (ots) - Wie bereits gestern (29.09.2019) mit Meldung 1361 berichtet, endete am frühen Morgen des 29.09.2019 eine Schlägerei in Schwabach für einen 36-Jährigen tödlich. In diesem Zusammenhang nahm die Kripo Schwabach nun drei Tatverdächtige fest.