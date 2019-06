Nürnberg vor 1 Stunde

Tatverdächtiger nach Einbruch in religiöse Einrichtung festgenommen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (23.06.2019) wurde ein 21-jähriger Mann nach einem Einbruch in eine religiöse Einrichtung in der Nürnberger Innenstadt festgenommen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen sowie weitere mögliche Mittäter.