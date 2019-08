Taschendieb bei Summer-Breeze festgenommen - Haftbefehl erlassen

Seit Donnerstagabend (15.08.2019) häuften sich auf dem Festgelände in Dinkelsbühl-Sinnbronn Taschen- und Mobiltelefondiebstähle in signifikanter Weise. Deshalb veranlasste die Einsatzleitung in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst die Verstärkung von Zivilkräften der Polizei und des Ordnungsdienstes. Am darauffolgenden Freitag machte man durch unterschiedliche Veröffentlichungen (Lautsprecher, Infoscreen, Bühnenleinwand, Soziale Medien) auf die Häufung von Taschendiebstählen aufmerksam und bat die Besucher um erhöhte Aufmerksamkeit. Gleichzeitig setzte die Polizei nochmals zusätzliche Zivilbeamte ein.

Bis zum frühen Freitagmorgen (16.08.2019, ca. 03:00 Uhr) meldeten Geschädigte rund 30 Taschendiebstähle mit Zielrichtung Mobiltelefon und Geldbeutel.

Nachdem weitere Diebstähle gemeldet worden waren, entschloss sich die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ansbach und dem Sicherheitsdienst, am Freitagabend bei Ende der Veranstaltung Auslasskontrollen durchzuführen. Gleichzeitig gab es eine Fahrzeugkontrollstelle in unmittelbarer Nähe des Geländes.

Kurz vor Mitternacht fiel bei einer der Auslasskontrollen der 25-Jährige auf, weil er einen Rucksack mitführte, in dem sich mehr als 40 Mobiltelefone befanden. Aus ihnen wurden die SIM-Karten entfernt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen unverzüglich fest.

Die Staatsanwaltschaft Ansbach stellte Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Ein Ermittlungsrichter gab diesem Antrag statt. Der Beschuldigte wurde daraufhin einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Kripo Ansbach hat die abschließenden Ermittlungen übernommen.

Hervorzuheben bei dieser Großveranstaltung ist die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Veranstalter und dessen Sicherheitsdienst.

