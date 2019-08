Suizidversuch in Polizeizelle

Der Mann wurde in der Nacht von der Bundespolizei den Beamten in der Schlotfegergasse übergeben. Vorausgegangen waren mehrere Vergehen und Ordnungswidrigkeiten, die er im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofes begangen hatte. Auf Grund seines aggressiven Gebarens musste er gegen 01:15 Uhr in einer Zelle arretiert werden.

Wenig später bemerkten Beamte bei der vorgeschriebenen Zellenkontrolle, dass sich der Mann strangulierte. Dies wurde sofort unterbunden und ein Notarzt gerufen. Er konnte wenig später keinerlei Verletzungen attestieren.

Auf Grund seines psychischen Zustandes wurde der Unverletzte in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Bert Rauenbusch/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell