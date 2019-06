Streit unter Eheleuten eskalierte - die Mordkommission ermittelt

Gegen 17:30 Uhr teilte der 26-jährige Gatte eine Streitigkeit in seiner Wohnung in der Herwigstraße mit. Seine von ihm getrennt lebende Ehefrau habe ihn mit einer Stichwaffe verletzt.

Eine Streife des Kriminaldauerdienstes stellte wenig später oberflächliche Verletzungen am Opfer fest. Die mutmaßlich Tatverdächtige wurde in der Wohnung festgenommen. Auf Grund ihres Zustandes war sie nicht haftfähig und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Die Nürnberger Mordkommission ermittelt gegen die 25-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde Haftantrag gegen die Beschuldigte gestellt. Sie wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg vorgeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Janine Mendel /gh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell