Streit endete mit Messerstich

Offenbar geriet das Pärchen während des gemeinsamen Abendessens gegen 00:30 Uhr in einer Wohnung in Streit. Im Verlauf des Streits griff die 25-jährige zu einem Messer und stach damit auf den 36-jährigen Mann ein. Der Mann musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden, ist aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. / Michael Petzold

