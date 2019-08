Neustadt/Aisch vor 49 Minuten

Streit ausgeartet - mit Axt verletzt

Neustadt/Aisch (ots) - Bereits am vergangenen Sonntag (25.08.19) war ein Streit unter Hausbewohnern in der Innenstadt dermaßen ausgeartet, dass eine Frau mit einer Axt verletzt wurde. Die Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.