Straftatenserie in Schwabach geklärt - Drei jugendliche Tatverdächtige ermittelt

Die Serie begann am 03.06.2019 (mit Meldung 755 am 04.06.2019 berichtet) mit dem Brand einer Schrebergartenhütte am Rennmühlweg in Schwabach. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Gartenhaus schnell löschen und zwei Ziegen vor ihrem sonst sicheren Tod retten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zu einer zweiten Brandstiftung kam es (mit Meldung 847 berichtet) am 21.06.2019. Kurz vor 01:00 Uhr wurde ein Zeuge durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte den Brand eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage am Dreitorweg. Der Brand hatte von einer Gartenhütte auf eine angrenzende Blechhütte übergegriffen, worin eine Propangasflasche stand, die durch die Hitze explodiert war. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Zwischen diesen beiden Brandstiftungen brachen die Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren in mehrere Gartenhäuser ein und entwendeten daraus diverse Gegenstände und / oder verübten in den Objekten stumpfsinnigen Vandalismus. Zudem besprühten sie unter anderem Gartenhäuser, Scheunen, Gebäudewände und Straßen mit Lackfarbe, teilweise unter der Verwendung von rechtspolitischen Motiven.

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach ergab sich der dringende Tatverdacht gegen die drei Jugendlichen. Diese zeigten sich mittlerweile geständig. Insgesamt klärten die Beamten alle 26 Straftaten und leiteten entsprechende Strafverfahren ein, in denen sich die Jugendlichen nun verantwortlich zeigen müssen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte das Trio einen Gesamtsachschaden von über 20.000 Euro.

