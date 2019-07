Straftäter aus Betreuungseinrichtung geflüchtet - Fluchtfahrzeug aufgefunden und ergänzende Personenbeschreibung

Der 54-jährige Martin FRANZ ist am vergangenen Sonntag (21.07.2019) gegen 14:00 Uhr aus einer Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg geflüchtet. Der mit richterlichem Beschluss Untergebrachte bedrohte eine Betreuerin mit einem Messer und erzwang die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeuges der Stadtmission. Der Gesuchte flüchtete anschließend mit dem Pkw vom Tatort.

Das Fluchtfahrzeug wurde am späten Montagabend (22.07.2019) im Stadtgebiet Frankfurt am Main in Bahnhofsnähe aufgefunden. Der Gesuchte befindet sich nach wie vor auf der Flucht.

Zur bereits bestehenden Personenfahndung konnte eine ergänzende Personenbeschreibung ermittelt werden:

170 cm groß, stämmige bis dicke Figur, Oberkopf haarlos und an den Seiten ein Haarkranz, auffällige Sehbrille mit dickem, dunklen Rahmen. Martin FRANZ war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, grauen Bermudashorts und braunen Wanderstiefeln bekleidet.

WARNHINWEIS: Martin FRANZ ist mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei warnt dringend davor, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Lichtbilder der Person finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/news/presse/aktuell/in dex.html/300167

Michael Hetzner / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

