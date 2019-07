Straftäter aus Betreuungseinrichtung geflüchtet - Festnahme des Flüchtigen und Widerruf der Personenfahndung

Der 54-Jährige ist am vergangenen Sonntag (21.07.2019) gegen 14:00 Uhr aus einer Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg geflüchtet. Der mit richterlichem Beschluss Untergebrachte bedrohte eine Betreuerin mit einem Messer und erzwang die Herausgabe der Fahrzeugschlüssel eines Fahrzeuges der Stadtmission. Der Gesuchte flüchtete anschließend mit dem Pkw vom Tatort. Das Fluchtfahrzeug wurde am späten Montagabend (22.07.2019) im Stadtgebiet Frankfurt am Main in Bahnhofsnähe aufgefunden.

Der Gesuchte versuchte einer Passantin, kurz nach 14:00 Uhr, die Handtasche in der Frankfurter Innenstadt zu rauben und konnte durch aufmerksame Passanten festgehalten werden. Diese übergaben den Mann an die verständigten Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Er konnte zweifelsfrei als der Gesuchte identifiziert werden.

Der Mann wird nun einem Ermittlungsrichter überstellt.

Die Fahndung wird hiermit widerrufen.

