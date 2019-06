Zirndorf vor 7 Stunden

Silvester im Juni

Zirndorf (ots) - Ein Feuerwerk an Straftaten brannte im wahrsten Sinne des Wortes ein offensichtlich alkoholisierter 36-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen (06.06.2019) in Zirndorf ab. Die Polizeiinspektion Zirndorf leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.