Stein vor 1 Stunde

Sicherheitswacht sucht engagierte Bürger

Stein (ots) - Auch bei der Steiner Polizei wurde im Jahr 2019 eine Sicherheitswacht für den Bereich der Städte Stein und Oberasbach eingerichtet. Nachdem nun in den ersten Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht wurden und sich der Dienstbetrieb der ehrenamtlichen Mitarbeiter gut eingespielt hat, ist angedacht, auch in Stein weitere Mitarbeiter in die bestehende Sicherheitswacht aufzunehmen.