Sexuelle Nötigung an Frau - Zeugenaufruf

Die spätere Geschädigte lernte den unbekannten Täter in einem Lokal kennen und ließ sich gegen 23:00 Uhr von ihm in die Kollwitzstraße fahren. Im Treppenhaus soll sie der Mann an die Wand gedrückt und dabei unsittlich berührt haben. Die Frau schaffte es jedoch den Mann von sich zu stoßen, woraufhin dieser flüchtete.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung ein. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich an den an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu wenden.

